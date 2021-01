OZ-Kolumne aus Stralsund: Ostsee-Kalender verbreitet Urlaubsgefühl

Stralsund

Wer nicht zu den Freunden des Abreißkalenders gehört, hatte es am Beginn dieses Jahres schwer, die Frage zu beantworten, welcher Kalender ihn oder sie durch 2021 begleiten soll. Der Buchhandel hatte seine Läden coronabedingt geschlossen und das so beliebte Blättern in den Auslagen fiel aus. Nun bieten ja glücklicherweise auch Stralsunder Buchläden die Möglichkeit an, sich ein Kalendarium im Internet zu bestellen. Und siehe da, auch auf dem Bildschirm lässt sich in den Kalendern blättern.

Nachdem im vergangenen Jahr der Traumurlaub wegen virusbedingter Unwägbarkeiten ausfallen musste, habe ich mich diesmal für einen Kalender entschieden, der mit jedem neuen Blatt etwas Mittelmeerromantik an die Küchenwand zaubert. Man muss ja ein Ziel für den nächsten Sommer vor Augen haben.

Sollte das Corona-Virus dann immer noch dazwischen funken, dann bleibt mir mein OZ-Foto-Kalender im Flur. Zu Hause lässt es sich ebenfalls schön urlauben, auch wenn die Palmen am Strand fehlen.

Von Jörg Mattern