Jetzt zieht es die Pilzliebhaber hinaus in die Wälder. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen möchte, ob sein Fund wirklich in Topf und Pfanne landen sollte, oder vielleicht doch ungenießbar ist, sollte einen Pilzberater befragen.

Wer den Pilz des Jahres, den Grünling, kennenlernen oder sich einen Überblick über die in unserer Gegend zu findenden Pilze verschaffen will, ist am 2. und 3. Oktober herzlich zu den Zooöffnungszeiten in die Ausstellungshalle des Zoos Stralsund eingeladen. Die Pilzsachverständigen der Hansestadt erteilen hier sachkundige Auskunft. Quelle: O. Duty