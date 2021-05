Preetz

Den Einwohnern in der Gemeinde Preetz flattert dieser Tage ein Flugblatt in den Briefkasten. Und dahinter steckt eine Idee der Wählergruppe „Aktiv in der Gemeinde Preetz“. „Bitte helfen Sie uns, unsere Spielplatzanlagen attraktiv zu gestalten. Wenn wir 10 000 Euro spenden, können wir über 30 000 Euro Fördermittel bekommen“, heißt es da.

Und dann finden sich drei Bilder, die Spielgeräte zeigen. Nein, nicht herkömmliche Schaukel, Rutsche und Wippe, sondern etwas Besonderes für insgesamt 40 000 Euro. Da geht es um die Kletterkombination Peterle, um einen originellen Kriechtunnel und eine Knirpsen-Sandförderanlage. Wie uns die Vertreter berichteten, sollen so möglichst alle Spielplätze der Gemeinde aufgemotzt werden.

Wer helfen will, kann seine Spende ans Amt Altenpleen, Verwendungszweck Spielplatzbau, überweisen. Und zwar bei der Deutschen Kreditbank AG Rostock unter DE 74 1203 0000 0000 1042 40 (BYLADEM 1001). Ab 200 Euro stellt das Amt Altenpleen eine Spendenquittung ausgestellt, darunter reicht der Einzahlungsbeleg als Nachweis aus. Wir drücken die Daumen, dass Peterle und Co. bald in Beschlag genommen werden können.

Von Ines Sommer