Wer in kleinen Unternehmen erfolgreich Künstliche Intelligenz einführen möchte, braucht eine gute Strategie. Ein Autorenteam der Hochschule Stralsund hat dafür jetzt eine Anleitung in Form eines Kochbuchs herausgegeben. Wie beim Kochen entscheiden für KI-Projekte in Firmen gute Rezepte und Zutaten über das Gelingen des Vorhabens.