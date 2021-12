OZ-Kolumne aus Stralsund: Rutschen Sie gut rein!

Stralsund

Na, steht der Kartoffelsalat schon im Kühlschrank? Und warten die Zutaten der Feuerzangenbowle darauf, zu einem leckeren Gesöff verarbeitet zu werden? Bestimmt.

Klar, es ist schade, dass man das zweite Jahr in Folge keine richtige Party feiern kann. Zu der gehört für mich auch ein bisschen Feuerwerk, so mit bunten Effekten. Wird ja nun nix. Aber wir lassen uns doch davon nicht unterkriegen. Gibt es eben eine Mini-Silvester-Sause im Kreise der Familie.

Zeit für gemütliches Essen

Da ist viel Zeit fürs gemütliche Essen – zum Beispiel mit Fondue oder wie bei uns Raclette. Dazu mal was Selbstgemachtes im Glas. Vielleicht eine Bowle oder das Likörchen aus Früchten der letzten Obsternte...

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir wollen zwischendurch mal einen Spaziergang machen – um zu sehen, was da so aus der Marienkirche gestrahlt und gelasert wird. Läuft ja den ganzen Abend. Und wenn dann noch Zeit bleibt, wird Rommé gekloppt. In diesem Sinne: Rutschen Sie gut ins neue Jahr, das ganz bestimmt ein besseres wird.

Von Ines Sommer