Stralsund

Verdutzt guckt mancher auf seine Einladung: Sonnabend, 15.05 Uhr Impftermin? Ja, das hat seine Richtigkeit, denn im Impfzentrum Vorpommern-Rügen geht es im Fünf-Minuten-Takt zum Spritzen. Das merken jetzt jeden Sonnabend viele Erzieher und Lehrer aus Stralsund und Umgebung, die sich gegen Covid-19 immun machen lassen wollen. Doch bevor man überhaupt in das Mini-Impfabteil kommt, wird man von freundlichen Bundeswehrsoldaten empfangen und eingewiesen. Alles läuft wie am Schnürchen, berichtete mir mein Sohn.

Lob für die netten Soldaten

Doch Lob für die tolle Organisation und den freundlichen Empfang gibt es auch von Karin Holzschuh, die gerade erst nach Stralsund gezogen ist. „Unsere jungen Soldaten legen eine Freundlichkeit an den Tag, die man hierzulande nicht so schnell findet“, so die Frau aus Bayern und lobt ebenso die Logistik, die dazu führt, dass man auf die Minute genau zur Impfung aufgerufen wird. „Meine Hochachtung, ich bin froh, jetzt hier zu sein“, schreibt sie. Da senden wir doch gern mal ein Dankeschön an das Team in der Rostocker Chaussee.

Von Ines Sommer