OZ-Kolumne aus Stralsund: Schnell und sicher dank Online-Terminvergabe

Stralsund

Man soll sich ja auch mal die Dinge vor Augen halten, die sich durch oder in der Pandemie weiterentwickelt haben – und zwar im positiven Sinne. Manche Behörde versucht da Kontakte einzuschränken, in dem Sprechstunden nur noch nach vorheriger, online erfolgter Terminvergabe möglich sind. Das Angebot gibt es in der Stadtverwaltung zwar schon seit 2018. In Pandemiezeiten es jedoch zur Bedingung geworden, um ein zu hohes Besucheraufkommen zu vermeiden.

Ein Termin für die neuen Ausweise der Kinder wurde also online gebucht. Man erscheint pünktlich und die Buchung wird kontrolliert. Nachdem der Einlass gewährt wurde, muss trotzdem wie gehabt eine Nummer gezogen werden. Fünf Minuten sitzt man vor der Sachbearbeiterin. Fast schon etwas ungläubig befand sich die Familie nach nur 45 Minuten – Hin- und Rückfahrt eingerechnet – bereits wieder daheim.

Die Digitalisierung hat ihre Vollendung damit sicher noch nicht erreicht. Die Online-Terminvergabe in Behörden ist jedoch ein deutlicher Schritt nach vorn.

Von Wenke Büssow-Krämer