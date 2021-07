OZ-Kolumne aus Stralsund: „Schönen Urlaub noch!“

Stralsund

„Schönen Urlaub noch!“ Diesen netten Abschiedsgruß bekam ich am Wochenende in Stralsund und auf Rügen gleich mehrmals zu hören. Im ersten Moment war ich etwas verwundert und schmunzelte darüber. Aber irgendwie hatten die anderen Urlauber ja auch recht. Wenn man momentan zum Einkaufen durch die Hansestadt schlendert und oder beim rollenden Eisverkäufer am Binzer Strand in einen Smalltalk verwickelt wird, trifft man eher auf Urlauber.

Bei einem Smalltalk tauscht man dann eigentlich keinen relevanten Informationen aus. Über die Heimat kamen wir jedenfalls nicht ins Plaudern. Verabschieden tut man sich trotzdem – und da kann dieser nette Gruß durchaus auch für Einheimische passend sein.

Für mich ist jeder freie Tag oder auch nur Abend – wenn ich es an den Strand schaffe – Entspannung pur. Ich wohne nun mal dort, wo andere Urlaub machen. Daher bin ich jetzt dazu übergegangen, mich in der Hochsaison nach einem Smalltalk auch mit folgenden Worten zu verabschieden: „Schönen Urlaub noch!“

Von Kay Steinke