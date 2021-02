OZ-Kolumne aus Stralsund: Schüler basteln Überraschungen gegen die Einsamkeit

Stralsund

Am Sonderpädagogischen Förderzentrum basteln Schüler und Lehrer derzeit kleine Aufmerksamkeiten zu Ostern. Wie Schulsozialarbeiterin Sophia Witte an die OZ geschrieben hat, wollen die Mädchen und Jungen damit den Stralsundern eine Freude bereiten, die in Corona-Zeiten zum Fest einsam sind. Im letzten Jahr, mitten im ersten Lockdown, hatte diese Idee in Senioren- und Pflegeheimen für Überraschung gesorgt.

Bastelfreunde können die Aktion unterstützen

Nun soll diese Aktion ausgeweitet werden. Und so bittet Sophia Witte in ihrem Brief Bastelfreunde darum, das Vorhaben der Schüler mit eigenen Oster-Kreationen zu unterstützen. Das können selbstgestaltete Karten oder Bilder zum Thema Ostern sein, gerne mit einem Gruß – etwa: Paula, 9 Jahre, wünscht ein schönes Osterfest.

Wer sich beteiligen möchte, steckt seine Zuarbeit in einen offenen Briefumschlag und wirft diesen bis zum 31. März in den Briefkasten des Sonderpädagogischen Förderzentrums, Kleine Parower Straße 39 ein. Das Förderzentrum sorgt dafür, dass die Überraschungen rechtzeitig zu Ostern bei den Empfängern ankommen.

Von Jörg Mattern