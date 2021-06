OZ-Kolumne aus Stralsund: Segelregatta ohne Regeln?

Stralsund

Da 2020 aufgrund der Corona-Einschränkungen Regatten im klassischen Sinn nicht bzw. erst spät möglich waren und viele traditionelle Veranstaltungen abgesagt wurden, hatten ein paar Stralsunder Segelsportfreunde eine Idee: Rügen Rudder.

Stralsunder Quartett hatte die Idee

Jan Wiechmann, Segelmacher und passionierter Regattasegler, Thomas Hunfeld, leidenschaftlicher Teilnehmer von shorthanded Regatten, Samer Shehadeh, fast immer im Dienst, ansonsten auf dem Wasser unterwegs, und Thomas Krutoff, Fachhändler und Installing Dealer rund ums Boot in Stralsund ließen sich von dänischen Regatten inspirieren. Und das heißt: Je einfacher, desto kultiger! Je weniger Regeln, desto stressfreier! Je simpler, desto unkomplizierter.

Für Rund Rügen und Rund Hiddensee bedeutet das: Segeln ohne Bahnmarken. Es gibt nur Bootsgruppen, keine komplizierten Verrechnungen. Jeder sucht sich seinen „Konkurrenten“ und darf an Tuch tragen, was das Boot hält. Steuermannsbesprechung und Siegerehrung fallen weg – genau wie die Startgebühr. Das soll funktionieren? Offensichtlich, denn Rügen Rudder ist am 19. Juni über die Bühne gegangen. 35 Boote hatten ihren Spaß dabei. Und alle fühlten sich als Sieger.

Von Ines Sommer