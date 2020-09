Stralsund

Haben Sie sich bereits gefragt, was Sie Silvester unternehmen? Manch einer mag nun denken, dass das noch viel zu früh ist: „Es ist doch erst September!“ Ganz richtig, aber der Fakt, dass wir bereits seit fünf Monaten mit einer Maske die Läden betreten, zeigt doch erst, wie schnell die Wochen vergehen. Sich so langsam wieder mit dem – wenn auch leidigen – Thema auseinanderzusetzen, empfiehlt sich also.

Will ich die Neujahrsnacht zu Hause auf der Couch verbringen? Oder soll es doch irgendwohin gehen? Früh dran zu sein, hat nicht nur den Vorteil, dass die Freunde nicht bereits verplant sind. Stehen für das eigene Vorhaben Buchungen an, ist die Chance, jetzt noch etwas zu finden, höher. Außerdem erspart eine frühe Planung nicht nur viel Stress in der Vorweihnachtszeit, es sorgt auch für einen noch besseren Rutsch in das neue Jahr.

Anzeige

Wer jetzt noch keinen Drang verspürt, sich um den Start in das Jahr 2021 zu kümmern, dem eröffnet sich vielleicht kurz zuvor die Option, sich woanders anzuschließen. Dieses Glück hat man allerdings nicht immer.

Von Lena-Marie Walter