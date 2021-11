OZ-Kolumne aus Stralsund: Skiurlaub in Gefahr?

Stralsund

Neben der neu eingeführten 2G-Regel sorgt ein erneuter Lockdown für „Schnitzelpanik“ in der Alpenregion. Die vierte Corona-Welle ist in vollem Gange: Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist dreimal so hoch wie in Deutschland. Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) will nun die Bremse ziehen.

In Oberösterreich soll ab Montag auf die fünfte Stufe des Corona-Maßnahmenplans geschalten werden. „Wir planen einen Lockdown für Ungeimpfte“, verkündet Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Ohne Impfung darf die Wohnung nur mit triftigem Grund verlassen werden, etwa um in die Arbeit zu fahren oder einzukaufen.

Was das für den Wintertourismus bedeutet, ist noch unklar. Derzeit gilt in den Skigebieten noch die 2G-Regelung. Sollten Sie demnächst einen Urlaub in Österreich geplant haben, empfiehlt es sich, die Lage genauestens im Auge zu behalten und sicherheitshalber noch einmal im Hotel nachzufragen.

Von Barbara Waretzi