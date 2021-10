OZ-Kolumne aus Stralsund: So ist „Ritter Rost“ entstanden

Stralsund

Dieses Event sollten sich Fans von Ritter Rost nicht entgehen lassen: Die Stralsunder Kinderbibliothek lädt am Mittwoch dem 20. Oktober zu einer Bücherwerkstatt mit Autor Jörg Hilbert ein. Dort wird der spannenden Frage nachgegangen, wie ein Buch entsteht. Es wird überlegt, gezeichnet, geschrieben, gestaltet und zuletzt gedruckt. Dabei gibt Hilbert als Erfinder vom Helden Ritter Rost, vom Schweinachtsmann und von „Fritz & Fertig“ Einblicke in seine Arbeit als Kinderbuchautor und -illustrator.

Veranstaltung nicht nur für Kinder

Anhand von konkreten Beispielen erzählt Hilbert, wie seine Bücher entstehen und zeigt im Detail, wie er die Bilder dafür anfertigt. Die unterhaltsame Veranstaltung richtet sich nicht nur an Kinder, sie ist auch für interessierte Erwachsene geeignet. Neben Gesprächsmöglichkeiten wird es auch eine Lesung geben.

Hier findet die Bücherwerkstatt statt

Los geht es am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Kapelle St. Annen und Brigitten (Schillstraße 4-6). Karten gibt es in der Kinder- und Stadtbibliothek für je 2 Euro.

Von Kay Steinke