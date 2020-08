Stralsund

Eigentlich wollte ich das kleine schwarze Ding nicht mehr anfassen. Das kam so: Wir waren wieder auf „unserer“ kleinen finnischen Insel und hatten uns geschworen, diesen Quälgeist mit Masochismuspotenzial – sprich Handy – ausgeschaltet zu lassen. Eigentlich… aber das Ding ersetzt ja auch einen Fotoapparat. Am See-Horizont zeichnete sich ein spektakulärer Sonnenuntergang. Also ab ins Ruderboot für eine „Totale“ mit Insel vor glühendem Himmelsgewölbe. Die Begeisterung schlug auf dem stillen Wasserspiegel hohe Wellen und ich ließ den Auslöser dauerklicken.

Kaum war der feurige Sonnenball „eingeditscht“, wollte ich alles schnellstens meiner Frau vor der Inselhütte zeigen. Mit hoher Schlagzahl ging´s zurück an den Steg. Ein eleganter Sprung an Land – und Platsch! Weg war das gute Stück. Ein sofortiger Tauchversuch blieb erfolglos. Somit hat meine Begeisterung dafür gesorgt, dass wir kommunikationsisoliert waren. Corona lässt grüßen – mit einem Abstand zur nächsten Siedlung von 17 Kilometern.

Von Peer Schmidt-Walther