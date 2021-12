Stralsund

Na klar, Stralsund ist spitze, das wussten wir schon. Dies hat nun aber auch der Autoclub Europa mit einem Test bestätigt. Dieser hatte zwar nicht die Straßenverhältnisse für Radfahrer im Fokus, jedoch eine andere Zielgruppe, die oft auf Hindernisse stößt. Geprüft wurde nämlich die Behindertenfreundlichkeit der Parkhäuser. Zugänge, Beschilderung oder Parkplatzgröße waren nur einige der 15 Punkte auf der Liste der Autoclub-Kollegen, die mit insgesamt 800 Ehrenamtlern deutschlandweit 2653 Parkplätze und -häuser begutachtet haben. 

In Stralsund begeisterten die Parkhäuser der LEG. Das Parkhaus am Hafen und das Parkhaus am Ozeaneum erhielten sogar ein „sehr gut“, das Parkhaus am Meeresmuseum ein „gut“. Damit kann sich die Hansestadt ruhig brüsten. Schließlich bekamen nur 24 Prozent aller getesteten Häuser ein „sehr gut“. Erschreckend war dabei, dass 36 Prozent aller Parkhäuser deutschlandweit als nicht barrierefrei eingestuft werden mussten. Somit beweist Stralsund mal wieder Klasse.

Von Wenke Büssow-Krämer