OZ-Kolumne aus Stralsund: Strahlender Sund-Lichtblick

Stralsund

Bei aller Wintertristesse: Zwischendurch tastet sich unser „Clärchen“ doch noch durch das Himmelsgrau. Was nicht nur tröstlich, sondern auch verlockend ist. Ich musste, weil schon viel zu lange bewegungslos vorm PC gehockt, unbedingt mal wieder raus: an die frische Luft. Wo ist die am besten? Natürlich auf dem Wasser. Also ab dafür! Vorher noch ein absichernder Anruf bei der Wasserschutz, ob man beim Kajakfahren auch Mund und Nase schützen müsse. Das sei eine spezielle Frage, vernahm ich, zumindest im Hafenbereich sollte man das. Aber da war weit und breit kein anderes Boot zu sehen oder auch nur ein Mensch, den man hätte anhauchen können.

Ein Sicherheitsabstand von weit über 1,50 Meter hinaus war hier gewährleistet. Umso befreiender war der lärmgeschützte Kurs – allenfalls unterbrochen vom Gequake auffliegender Enten - hinterm Kleinen Dänholm: Stille und Einsamkeit, ein vergoldeter Wasserspiegel. Ich fühlte mich an manchen sommerlichen Finnland-Törn erinnert. Und das im pommerschen Winter.

Von Peer Schmidt-Walther