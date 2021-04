OZ-Kolumne aus Stralsund: Tja, kannste nix machen 

Stralsund

Vorab: Als Angestellter in einem systemrelevanten Beruf lebe ich in einer komfortablen Situation. Um Einkommen und Existenz muss ich mir keine Sorgen machen. Zukunftsängste und das Gefühl, aussortiert worden zu sein, habe ich nicht. Ein großes Glück. Für dieses Privileg bin ich sehr dankbar.

Es führt dazu, dass ich in dieser Coronazeit mit all ihren Einschränkungen, Lockerungen und erneuten Einschränkungen immer mehr Gleichmut entwickelt habe. „Dann ist es jetzt eben so. Auch das geht vorüber. In ein paar Wochen sieht die Welt schon wieder anders aus. Hauptsache gesund.“ Solche Sätze kommen mir unweigerlich und oft in den Sinn.

Vielleicht sind Gelassenheit und Zuversicht auch Abwehrreaktionen. Denn ich könnte alles viel mehr an mich ranlassen, mich aufregen über Maßnahmen und Meinungen. Stattdessen freue ich mich darauf, hoffentlich bald meine Grundrechte komplett zurückzubekommen.

Dieser Gleichmut funktioniert übrigens auch ganz wunderbar in Bezug aufs Wetter: Schnee und Hagel Ende April, so wie zu Wochenbeginn bei uns in Vorpommern? Tja, kannste nix machen. Die Sonne wird trotzdem bald wieder scheinen.

Von Kai Lachmann