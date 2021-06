Stralsund

Ein bekanntes Original der Hansestadt nimmt am 10. Juni endgültig Abschied. Um 10 Uhr heißt es an der Fährbrücke im Stadthafen Leinen los für das Feuerlöschboot FLB 23/2. Die Kameraden der Stralsunder Feuerwehr werden ihrem langjährigen Wegbegleiter dann einen würdigen Abschied bereiten. Der Veteran hat es immerhin auf 47 Dienstjahre gebracht. Gebaut wurde das Feuerlöschboot 1973 auf einer Berliner Werft.

Für den heutigen Einsatz ist es inzwischen zu groß, zu langsam und nicht mehr wendig genug. Im Dezember 2020 wurde es bei einer Internetauktion versteigert. So mancher Stralsunder wird sich noch an den Besuch Empfang des Hurtigruten-Schiffes „Fram“ erinnern, das im Mai 2013 mit großem Spektakel am Nautineum empfangen wurde. Damals sorgte das Feuerlöschboot mit Fontänen aus allen Löschrohren für einen würdigen Empfang. Nicht nur Feuerwehrfans werden dem Oldtimer am Donnerstag beim Abschied zuwinken.

Von Jörg Mattern