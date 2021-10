OZ-Kolumne aus Stralsund: Überraschung für die Lütten aus Preetz

Stralsund

Aufgeregt rennen die Lütten zu den kleinen Fahrzeugen. Das rote Feuerwehr-Auto und ein blaues wie beim THW sind sofort in Beschlag genommen. Die Mädchen und Jungen freuen sich riesig über das neue Spielzeug und düsen damit über den Kita-Hof.

20 Jugendliche griffen zum Werkzeug

Und das ist selbst gebaut. Etwa 20 Jugendliche aus der Schule Prohn haben zum Werkzeug gegriffen die robusten Fahrzeuge aus Holz gebaut und bunt angestrichen. Sie hatten sich nämlich in einem Projekt der Jugendsozialarbeit unter dem Titel „Rettungskräfte – Feuerbändiger“ mit dem Brandschutz auseinandergesetzt, besuchten gemeinsam mit der Projektleiterin Olga Fot die Feuerwehr in Preetz und durften sogar die Technik testen und in einen Feuerwehr-Anzug steigen.

Als Dankeschön haben sich die Schüler, die aus dem gesamten Amtsbereich Altenpleen kommen, eine Überraschung für die Lütten der Kita Preetz ausgedacht: Eben die selbst gebauten Bobbycars, die seitdem der Renner in der Kita „Löwenzahn“ sind. Das ist doch mal eine richtig coole Idee der Großen. Und weil die Kleinen jetzt mit Feuerwehr- und THW-Auto durch die Gegend brausen, dürfte der Nachwuchs für die Feuerwehr ja auch gleich gesichert sein.

Von Ines Sommer