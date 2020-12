Altenpleen

Der verregnete Herbst ist hoffentlich überstanden. Viele Kinder freuen sich jetzt auf einen Winter mit weißen Flocken - vielleicht sogar zu Weihnachten. Noch vor ein paar Wochen wütete das Wetter vor der Altenpleener Kita, denn es gab immer große Pfützen im Parkbereich, wenn der Himmel die Schleusen öffnete. Dies führte häufig zu nassen Füßen bei Kindern und Eltern.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Pfützen geht es an den Kragen

Den kleinen Seen geht es nun an den Kragen. Seit zwei Wochen laufen die Arbeiten zur Erneuerung und Vergrößerung des Parkplatzes. Aufgeregt drücken sich die Kindergartenkinder an den Fenstern die Nase platt. Kein Wunder, sie verfolgen gespannt, wie mit Bagger und Radlader ihre Kita verschönert wird. Auch aus der Nähe durften die Lütten die Baufahrzeuge bestaunen. Sogar für ein Probesitzen und ein kleines Erinnerungsfoto mit den Kindern nahm sich der Baggerfahrer Zeit.

Anzeige

Lesen Sie auch

Kinder und Erzieher sagen Danke

„Wir als Team der Kita Krabbenkiste möchten uns für die gute Zusammenarbeit herzlich bedanken“, schreibt Kita-Leiter Frank Zorn. Mit dieser guten Nachricht einen guten Start in die neue Woche.

Von Ines Sommer