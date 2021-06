OZ-Kolumne aus Stralsund: „Und darauf trinken wir“

Stralsund

Falls Sie vorhaben, die aktuell zulässige Anzahl von 30 Personen aus unterschiedlichen Haushalten einzuladen und in der Zwischenzeit vergessen haben sollten, wie man Small Talk mit Gästen führt, denen man eigentlich nichts zu sagen hat, hier zwei Tipps: Unangenehme Gesprächspausen lassen sich vermeiden, wenn Sie einfach das Satzende wiederholen und es als Frage betonen. „Es als Frage betonen?“ Ja, genau so. Das funktioniert sogar ziemlich zuverlässig. „Ziemlich zuverlässig?“ Wir verstehen uns.

Wenn Sie das Gegenteil erreichen wollen, also dass der Gesprächspartner aufhört zu reden, erheben Sie zwischendurch das Glas und tun so, als würden Sie feierlich auf den letzten Fakt anstoßen wollen. „Und darauf trinken wir!“ Sobald die Gläser klingen, nutzen Sie den Moment und sprechen etwas anderes an.

Diese und weitere Tricks stehen in dem Buch „Wie Sie über Bücher reden, die Sie nicht gelesen haben“. Ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen.

Von Kai Lachmann