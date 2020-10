OZ-Kolumne aus Stralsund: Unterwegs in der weiten Welt

Stralsund

Wenn man als Städter – oder im Falle von Stralsund als Kleinstädter, das ist ja eine Frage der Sichtweise – auf jeden Fall, wenn man als Städter in die weite Welt fährt, kann einen das ganz schön ins Schwitzen bringen. Mir geht das zumindest regelmäßig so, wenn ich in kleinere Orte oder Dörfer zu einem Termin fahre.

Sie könnten Wetten darauf abschließen, dass ich mich verfahre. So geschehen auch in Tribsees. Von langer Suche halte ich nichts, ich frage dann lieber die Leute. Also machte ich auf dem Parkplatz eines Supermarktes Halt und suchte Hilfe bei einer Frau. Als ich nach dem Weg fragte, überlegte sie und meinte schließlich: „Hm, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber wen suchen Sie denn?“

In meinem Hirn begann es zu arbeiten. Warum will sie den Namen wissen? Hilft der bei der Straßensuche? In Stralsund würde nie jemand nach der gesuchten Person fragen, wenn es um einen Ort geht. Soll ich? Gut, ich verriet den Namen und die Dame rief aus: „Ach, die Kati! Jaaaa, wo die wohnt, weiß ich. Ich fahr’ mal vor.“

Ist das nicht nett? Ich war ganz begeistert und mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Stadt passiert wäre, ist ziemlich gering. Schön, dass die Uhren auf den Dörfern und in kleinen Orten noch sympathisch anders ticken.

Von Miriam Weber