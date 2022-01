OZ-Kolumne aus Stralsund: Unverhofftes Kino-Glück in Berlin

Stralsund

Als ich am Wochenende in Berlin war, war ich von den kulturellen Möglichkeiten in der Hauptstadt doch überrascht. Während bei uns in Vorpommern-Rügen seit knapp einem Monat nahezu der komplette Kulturbetrieb coronabedingt zum Erliegen gekommen ist, hatte dort so ziemlich alles auf – auch das Kino.

Beim bloßen Blick auf die Inzidenzen hatte ich damit nicht gerechnet. Dennoch war ich glücklich, weil ich so kurzerhand den Blockbuster „Matrix Resurrections“ im Kino sehen konnte. Ein echtes Erlebnis, in dieser doch tristen Pandemiephase.

Ich hatte mich schon damit abgefunden, den vierten Teil der Matrix-Saga um Protagonist Neo irgendwann am heimischen TV sehen. Denn ob es der Streifen bei uns noch ins Kino schafft, steht in den Sternen. Dafür müsste es für die Kulturstätten bei uns im Kreis eine klare Öffnungsperspektive geben. Doch die gibt es nur, wenn sich die Corona-Lage stabilisiert. Und auch dann bliebt eine Öffnung fraglich. Denn auch der Betrieb des Berliner Kinos schien unter 3G-Regeln nicht wirtschaftlich. Wir waren fast die einzigen Besucher – und am Film lag es nicht.

Von Kay Steinke