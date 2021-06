OZ-Kolumne aus Stralsund: Urlaubsgefühl vor der Haustür

Stralsund

Den Großteil meines Lebens habe ich Urlaub mit „Ferne“ assoziiert. Das Reisen in andere Länder schien untrennbar mit meinem Verständnis von Urlaub verbunden. Ich meine, wo hätte man den sonst Urlaub machen sollen? Etwa in Deutschland? Absurd!

Zum Urlaub, zur Erholung gehören Strand, Sonne und Meer oder beispielsweise Berge, Wälder und Seen – wenn man mehr Action geplant hat. Erst mit Anfang 20 lernte ich Deutschland etwas besser kennen und war überrascht: Es ist ja schön hier!

Deutschland hat viele interessante Ecken, die so einiges zu bieten haben. Seit Juni bin ich in Stralsund. Zum ersten Mal. Wenn ich hier am Wasser entlang spaziere, beschleicht mich nicht selten jenes Gefühl, dieses Kribbeln, das ich sonst nur zu einem Zeitpunkt habe: Im Urlaub.

Muss man wirklich unbedingt mit dem Flieger in die Ferne reisen? Gerade in Zeiten, wo sich viele der Klima-Problematik bewusster werden. Wäre es außerdem nicht auch großartig, einfach die Tourismus-Branche lokal im eigenen Land zu unterstützen? Ich glaube, ich mache einfach Urlaub in Deutschland.

Von Pascal Bauser