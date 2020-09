OZ-Kolumne aus Stralsund: Verrückte Überraschung im neuen Buch

Stralsund

Ich war spät dran mit dem Geschenk, also fix online bestellt. „Altwerden ist nichts für Feiglinge“ von Jo Fuchsberger sollte es sein für Papis 80. Beim Auspacken hatte ich mich schon gewundert, dass das Buch nicht eingeschweißt war. Aus Umweltgründen, dachte ich.

Beim Durchblättern die Überraschung

Dann blätterte ich mal so durch. Plötzlich rutschte ein fein säuberlich gefaltetes Schreiben raus. Amtsgericht Aschaffenburg. Frau W. wird in der Zivilsache gegen eine Logistik GmbH zur Güteverhandlung eingeladen. Persönliches Erscheinen ist angeordnet. Termin 7. Oktober. Ich reimte mir so zurecht, dass die Frau vielleicht beim Buchversand arbeitet und den Brief kurz zwischen die Seiten schob, weil vielleicht gerade einer zur Tür rein kam. Ist ja schließlich was ganz Persönliches – und das war nun in Stralsund gelandet.

Anzeige

Anruf in Aschaffenburg

Erreichen konnte ich Frau W. nicht, dann habe ich beim Gericht darum gebeten, die Frau noch mal einzuladen, wollte nicht, dass sie Ärger bekommt. War gar aber nicht so einfach, mit dem tiefsten Ur-Bayrisch am anderen Ende die delikate Sache zu besprechen. Die dachten, da ist das verrückte Telefon...

Von Ines Sommer