Stralsund

Die Informationsflut ist heutzutage so groß, dass man gar nicht alles abspeichern kann und will. Jeder hat da so sein Schutzsystem für das, was durch den „Rost“ fallen kann. Und ja, manches ladet auch ungewollt im Gedächtnis-Nirwana. Aber als ich neulich eine Mail bekam, dachte ich wirklich: Jetzt will uns einer für dumm verkaufen.

Dampflok sorge für Aha-Effekt

„Bei einer luxemburgischen Internetauktion erhielt ich kürzlich eine alte Ansichtskarte aus den Jahre um 1920 aus Kanada. Sie zeigt eine Dampflokomotive der ehemaligen Franzburger Kreisbahnen. Gerne würde ich über meinen Fund und meine Sammelleidenschaft berichten“, schrieb Günther Klebes aus Erlangen. Das kam mir doch alles sehr bekannt vor. Und siehe da, 2015 hatten wir über den Fund des damals 66-Jährigen berichtet.

Will er uns jetzt alle fünf, sechs Jahre den gleichen Beitrag anbieten? Als ich dem Ruheständler, der fast alles sammelt, was irgendwie mit Bahn und Schienen zu tun hat, also auch Briefmarken und Ansichtskarten mit Lok-Motiven, schrieb, dass wir das nicht noch mal veröffentlichen können, antwortete er: „Entschuldigen Sie. Mein Sohn hat die Postfächer aufgeräumt, da ist diese Mail versehentlich noch mal abgeschickt worden.“

Ist ja noch mal gut gegangen. Und ich hab den Gedächtnis-Test vorerst bestanden.

Von Ines Sommer