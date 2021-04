OZ-Kolumne aus Stralsund: Von der Rennpappe zum Kultobjekt

Stralsund

Heute ist ein Tag für nostalgische Erinnerungen. Vor 30 Jahren wurde in Zwickau die Produktion des Trabants eingestellt. Wer zu DDR-Zeiten das Glück hatte, einen aus der staatlichen Zuteilung abbekommen zu haben, hat seinen Trabi gehegt und gepflegt. Es war ja nicht klar, wann man sich mal wieder einen neuen vor die Tür stellen konnte. Viele Spitznamen – vom Plastikbomber über die Rennpappe bis hin zur überdachten Zündkerze – zeugen von der Hassliebe der Besitzer zu ihrem Auto.

Werkzeugkasten reichte zur Reparautur

Dabei hatte der Zweitakter viele Vorteile. Es gab an ihm fast nichts, was sich nicht mit dem Equipment eines Werkzeugkastens selbst reparieren ließ. Sollte mal der Keilriemen gerissen sein, kam man noch mit dem Nylonstrumpf der Partnerin weiter. So trug der Trabi Familien im Urlaub bis an den Balaton oder an Bulgariens Schwarzmeerküste. Kein Wunder, dass das Auto heute Kultstatus hat und der Trabi auf Stralsunds Straßen immer noch unterwegs ist. Ich selbst hatte damals nur ein Motorrad und keinen Trabant. Meine 15 Jahre Wartezeit wären erst 1993 zu Ende gegangen.

Von Jörg Mattern