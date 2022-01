OZ-Kolumne aus Stralsund: Wann startet das Gartenjahr?

Stralsund

Mein zweites, richtiges Jahr mit einem Schrebergarten steht an. Motiviert habe ich schon geplant, wie und womit die Beete in diesem Sommer gefüllt werden und was ich dieses Jahr alles anbauen möchte. Beim Recherchieren in diversen Foren fiel mir auf, dass einige Gartenbesitzer bereits mit dem Ziehen von Samen angefangen haben.

Bin ich schon zu spät?, fragte ich mich und holte den Setzkasten aus dem Keller. Wenige Tage später dann die Erkenntnis: Wenn ich jetzt schon anfange mit Säen, dann sind die Pflanzen doch viel zu groß, bis ich sie in den Garten pflanzen kann. Die Tomaten keimen nämlich schon und auch die Chilipflanzen stecken schon das Köpfchen heraus.

Ich hoffe nun, dass der Frühling nicht ganz so kalt wird und ich die Pflanzen zumindest tagsüber schon auf den Balkon stellen kann. Sonst wird meine Wohnung nämlich sehr voll. Und wo soll ich dann mit der riesigen Zucchinipflanze hin? Wann fangen Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit dem Aussäen an? Lassen Sie es mich gern wissen – über jeden Tipp bin ich dankbar.

Von Stefanie Ploch