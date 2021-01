OZ-Kolumne aus Stralsund: Wann wird’s mal wieder richtig Winter?

Stralsund

Hätten wir gerade kein Corona, wäre vermutlich eines der schlagzeilenträchtigsten Themen der Klimawandel. Wir würden uns fragen, wo der Winter bleibt und ob seine Abwesenheit nicht ein sicheres Zeichen dafür ist, dass sich der Planet konstant aufwärmt.

Dass wir in Vorpommern ausgiebig Schnee hatten, ist gefühlt eine Ewigkeit her. Die Erinnerung an weiße Weihnachten schmilzt dahin wie herabrieselnde Flöckchen nach dem Bodenkontakt. Nur um das klarzustellen: So übertrieben wie in Madrid brauche ich das jetzt aber auch nicht.

Ich war immer froh, in Deutschland zu leben, weil hier die Jahreszeiten so abwechslungsreich sind. Der Frühling belebend, der Sommer schön warm, der Herbst melancholisch und der Winter eben weiß. Was wir stattdessen haben, sind immer wieder neue Rekord-Sommer im Wechsel mit neun Monaten – mal mehr, mal weniger – grauer Suppe. 45 Jahre später ließe sich Rudi Carrells großer Hit locker umdichten: Wann wird’s mal wieder richtig Winter?

Von Kai Lachmann