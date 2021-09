OZ-Kolumne aus Stralsund: War’s das mit der Strandsaison?

Stralsund

Auf dem Parkplatz, den man in diesen Tagen fast für sich allein hat, sieht das Wetter ganz gut aus. Bei grauem Himmel wäre das jetzt nicht mein Traum-Strandtag, aber Schwesterchen aus München ist kurz zu Besuch, da ist einmal Ostsee natürlich ein Muss.

Am Strand angekommen, ist ordentlich Sturm, wir haben Mühe, den Windschutz in die Erde zu bekommen, dafür locken im Hintergrund schon die tosenden Wellen. Erst mal Picknick zur Stärkung. Kartoffelsalat und Würstchen, während einem der Pony wegfliegt. Die Sonne hat sich trotzig gegen uns verschworen und will absolut nicht erscheinen.

15 Grad – geht doch

Aber nun sind wir schon mal da, also ab ins sprudelnde Meer. Und das ist nicht kalt: 15 Grad, da haben wir schon Schlimmeres erlebt. Herrlich die Wellen, nur hat das Wasser schon mächtig im Boden gewütet – viele Kuhlen zwingen zur Vorsicht. Urlauber, die echt mit Handschuhen (!) und Anorak vorbeikommen, verziehen schmerzerfüllt das Gesicht.

Nach dem Baden geht’s gleich wieder in die Klamotten. Aber das geile Gefühl bleibt – genauso wie die Frage: War’s dann nun mit der Strandsaison?

Von Ines Sommer