OZ-Kolumne aus Stralsund: Warum das Wetter verrückt spielt

Stralsund

Hagel, Hochwasser, Hitzewellen: Das Wetter spielt dieses Jahr offiziell verrückt. Während NRW noch die Schäden der Überflutung beseitigt, wüten in Bayern schwere Unwetter, die mit golfballgroßen Hagelkörnern Löcher in die Fenster schlagen. Was ist hier los?

Für viele Experten sind die Katastrophen Auswirkungen des Klimawandels. Durch die Erwärmung der Pole würde sich der Strahlstrom verlangsamen – jener Wind, der von Ost nach West mit mehreren hundert Stundenkilometern weht und das Wetter in Europa beeinflusst. Die Verlangsamung wirkt sich insbesondere auf die Hoch- und Tiefdruckgebiete aus, so dass diese länger in einer Region bleiben.

Tiefdruckgebiet Bernd führt zu Hochwasser

Während die Druckgebiete normalerweise nach einigen Tagen wieder abziehen, können sie nun wochenlang bestehen bleiben. So sorgt das Tiefdruckgebiet Bernd für Starkregen und Überschwemmungen. Hochwasser ist aber auch von vielen anderen Faktoren wie Bodenversiegelung und Höhenlage abhängig – Fakt ist jedoch: der Klimawandel verstärkt die Wetterextreme. Zwar wurde MV von Flutkatastrophen bisher verschont, dennoch sind die extrem wechselhaften Verhältnisse alles andere als normal.

Von Barbara Waretzi