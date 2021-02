OZ-Kolumne aus Stralsund: Warum die Stadt nach Pommes frites schmeckt

Stralsund

Seit Wochen freue ich mich darauf, die Stralsunder Redaktion kennenzulernen. Wenn ich an die Stadt denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ein frühkindlich erworbener pawlowscher Reflex. Jede Erinnerung an Stralsund ist in meinem Hirn direkt neben dem Geschmack heißer, knuspriger Pommes und dem Geruch exotischer Gewürze abgespeichert.

Weltkulturerbe hin oder her – die Sehenswürdigkeit meiner Kindheit stand neben dem längst verschwundenen Springbrunnen aus Pusteblumen: ein Imbisswagen, an dem man Pommes frites kaufen konnte. So etwas gab es in Grimmen nicht, wo ich aufwuchs. Und auch keinen Gewürzladen. Jeder Besuch der Stadt endete dort. In meiner Erinnerung war er schmal, lang und bis unter die Decke mit Curry, Pfeffer, Zimt und dem Duft der weiten Welt gefüllt.

Anzeige

Stralsund bekommt also schon mal jede Menge Vorschusslorbeer-Blätter. Ich werde die kommenden Wochen hier genießen, auch wenn mir die kulinarischen Highlights natürlich fehlen werden.

Von Juliane Schultz