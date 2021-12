Stralsund

In der Adventszeit trinken viele Stralsunder gern Glühwein. Auch ich habe in den vergangenen Wochen diverse Mischungen unter die Lupe genommen – auf dem Weihnachtsmarkt, aber auch aus dem Supermarkt. Im Geschäft werde ich meist schwach, wenn das Etikett eine weihnachtliche Anmutung hat. Bei genauerer Betrachtung fällt auf: Was genau in der Flasche drin steckt, wird nicht ausgewiesen. Dies bemängelt auch die Verbraucherzentrale MV.

„Im Gegensatz zu den meisten anderen Lebensmitteln muss Glühwein weder eine Zutatenliste noch eine Nährwerttabelle tragen“, erklärt Antje Degner von der Verbraucherzentrale. Nur wenige Hersteller würden die Angaben freiwillig machen. Laut EU-Verordnung muss Glühwein aus Rot- oder Weißwein gewonnen und hauptsächlich mit Zimt und Gewürznelken gewürzt werden. Zucker und Aromastoffe können hinzugefügt werden. Weil Glühwein einen Alkoholgehalt zwischen 7 und 14,5 Prozent haben muss, braucht es laut EU-Verordnung jedoch kein Zutatenverzeichnis.

Wenn man genau wissen will, was im Glühwein steckt, gibt es eine gute Alternative: Einfach selber machen. So hat man jedenfalls die Kontrolle über die Zutaten. Wichtig ist, dass der Wein nicht über 70 Grad Celsius erhitzt wird. Sonst verdunstet der Alkohol und der Geschmack leidet.

Von Kay Steinke