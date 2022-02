Sie leuchteten in allen Stadtteilen, die Stralsunder Riesensterne. Jetzt werden sie abgebaut und für den nächsten Winter verpackt. Aber was kostet uns der Leuchtspaß eigentlich?

OZ-Kolumne aus Stralsund: Was kostet uns eigentlich die „Stadt der Sterne“?

OZ-Kolumne aus Stralsund: Was kostet uns eigentlich die „Stadt der Sterne“?

Kostenlos bis 10:00 Uhr OZ-Kolumne aus Stralsund: Was kostet uns eigentlich die „Stadt der Sterne“?