Stralsund

Der erste Monat des neuen Jahres ist wieder Geschichte und wenn es nach mir ginge, könnte sich dem Neujahrstag am besten nahtlos der Frühling anreihen. Spätestens am Ende der ersten Januar-Woche sollte dann auch der Weihnachtsbaum weichen und Platz für Tulpen und Co. schaffen. Umso überraschter war ich, als ich gestern die Tanne vor dem Stadion am Frankendamm registrierte. Für noch mehr Verwunderung sorgte bei mir allerdings der Baumschmuck. Neben bemalten Tellern hängen vor allem viele Plastikflaschen in den Zweigen.

Hier also die Frage: Was will uns der Künstler damit sagen? So etwas wie: „Hast Du noch alle Flaschen an der Tanne?“ Hat es überhaupt eine Bedeutung oder war schlicht kein anderer Schmuck verfügbar? Sollte einfach nur unkaputtbares Material verwendet werden? Oder versteckt sich darin am Ende doch ein umweltpolitisches Statement? Möchte man auf unseren Plastikkonsum aufmerksam machen? Vielleicht kennen Sie die Lösung oder die Künstler? Oder erkennen Sie noch eine ganz andere Bedeutung in den Baumschmuck? Lassen Sie es mich wissen.

Von Wenke Büssow-Krämer