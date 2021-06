OZ-Kolumne aus Stralsund: Was schützt den Impfausweis?

Stralsund

In der Corona-Krise hat sich ja so manches verknappt. War es anfangs das Klopapier, ist es aktuell das Bauholz. Jetzt, da das Virus allmählich klein beigibt – dank des Anlaufens der Impfkampagne und der Geduld der Menschen, die im Dschungel der Lockdown-Verordnungen ausgeharrt haben – tauchen andere Problemlagen auf.

Es macht sich Reiselust breit, denn wer seine Corona-Aufkleber im Impfausweis hat, will diesen mit auf Reisen nehmen. Erspart das doch viele Teststäbchen in der Nase. Aber das gelbe Papier sicher zu verpacken, wird schwierig. Denn pünktlich mit steigenden Impfzahlen, wird wieder ein Gebrauchsgegenstand knapp. „Klarsichthüllen für Impfausweise derzeit nicht vorhanden“, informiert ein Schild an der Tür eines Schreibwarenwarenladens in der Stralsunder Einkaufsmeile. Erneut wird unsere Geduld strapaziert. Also heißt es wieder improvisieren. Die ersten Gesichtsmasken haben wir schließlich auch in Heimarbeit gebastelt.

Von Jörg Mattern