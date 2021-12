OZ-Kolumne aus Stralsund: Weihnachten im Schuhkarton

Stralsund

Bekanntlich gilt Weihnachten als die Zeit, in der wir besonders an die Mitmenschen denken sollten, denen es nicht so gut geht. Die Jüngsten unter ihnen hat der Kinderschutzbund in Stralsund in Blick und startet daher auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Erneut wartet die Box in der Mall des Strelaparks vor dem Famila darauf, mit liebevoll gepackten Päckchen gefüllt zu werden. Noch bis zum 17. Dezember wird hier gesammelt. Wenige Tage vor Weihnachten werden die Überraschungen dann persönlich in die betroffenen Familien in der Hansestadt verteilt.

Wer jetzt noch schnell ein Päckchen vorbereiten möchte, sollte darauf einen Zettel mit dem Geschlecht und Altersgruppe des angedachten Empfängers versehen. Das Päckchen sollte aber nicht verklebt werden, da Kontrollen vorgenommen werden müssen. Oftmals werden die Geschenke außerdem von lieben Botschaften an das Kind begleitet. Und weil sich der Kinderschutzbund gerne bei den Spendern bedankt, kann auch der Schenkende seine Daten hinterlassen.

Von Wenke Büssow-Krämer