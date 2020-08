OZ-Kolumne aus Stralsund: Weihnachten statt Taucherbrille

Stralsund

Zu den Klassikern unserer Zeitung gehört es, sich jedes Jahr in dieser Rubrik darüber zu erbauen, dass schon wieder Spekulatius in den Läden zu finden sind, obwohl Weihnachten doch noch so weit weg ist. Zwar habe die Kekse noch nicht in den Regalen gefunden, aber kürzlich immerhin den ersten vorweihnachtlichen Moment beim Einkaufen gehabt.

Denn in einem Geschäft mit großer Angebotspalette wollte ich für einen Tag am Strand eine Taucherbrille kaufen. „Alle raus“, sagte eine Verkäuferin. „Die kommen auch nicht mehr rein?“, fragte ich und brachte sie zum Lachen. „Nein“, sagte sie und zeigte auf mehrere, noch unausgepackte und mit schwarzer Folie umhüllte Paletten. „Alles Weihnachtsdeko.“

Ich fragte lieber mich als die Verkäuferin, was ich denn jetzt schon mit 20-teiligem Kugel-Set, Rentier-Lichterbogen und Weihnachtspyramide soll. Aber sie würden es nicht anbieten, wenn es keiner kauft. Doch wer macht so etwas? Ich bin da noch nicht so weit. Sind Sie es etwa schon?

Von Kai Lachmann