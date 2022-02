Stralsund

Das waren noch Zeiten: Vor Beginn der Pandemie musste man nur die Koffer auspacken und vielleicht die Wohnung einmal durchsaugen. Als ich am ersten Februar wieder in meiner Stralsunder Wahlheimat ankam, musste ich mich erst einmal in die – schon wieder – geänderten Bestimmungen einlesen.

Seit mehreren Tagen in Folge ist Stralsund auf Corona-Warnstufe Orange, somit werden einige Regeln gelockert. Insbesondere kulturelle Einrichtungen wie Museen und Kinos dürfen nun wieder öffnen. Genau wie in Restaurants gilt 2G-plus.

Bei den gefühlt stündlich ändernden Bestimmungen ist Spontanität zum Fremdwort geworden. Vor jedem Ausflug muss recherchiert werden, ob ein Besuch ins Lieblingsrestaurant oder die Stammkneipe überhaupt möglich ist. Jeden Tag sind wir mit Statistiken und Hospitalisierungsraten konfrontiert. Ein Leben ohne Corona ist kaum noch vorstellbar. Ist nun die Ausnahme zum Alltag geworden oder ist der Alltag die Ausnahme?

Von Barbara Waretzi