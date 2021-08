OZ-Kolumne aus Stralsund: Welterbe-Hansestadt am Mittwoch bei Mare TV 

Stralsund

Wir sind Hansestadt, Welterbestadt und Sportstadt, meinte kürzlich der Oberbürgermeister. Klar, dass wir damit auch reif sind fürs Fernsehen. In einer neuen Folge widmet sich Mare TV heute Abend um 20.15 Uhr der Stadt am Sund. Dabei greift der NDR die Themen Hanse, Welterbe und Sport auf und komponiert aus den lebhaften Bilder ein eindrucksvolles Potpourri.

Natürlich bekommen darin auch das Sundschwimmen und das Ozeaneum die ihm zustehende Aufmerksamkeit. Wissen Sie, welches Training die Pinguine dort in einer Schallkammer absolvieren, oder warum der Tierpräparator die Möwen nicht nur so genau beobachtet, um sein Fischbrötchen zu schützen? Und warum taucht ein ehemaliger Marinetaucher regelmäßig die Kanäle der Stadt ab und was verbindet diese mit den Skateboards des jungen Unternehmens Treibholz?

Sie wissen es nicht? Dann sollten Sie einschalten und unsere Stadt mal wieder aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wer es verpasst, kann die Sendung am Samstag um 13.15 Uhr nachholen.

Von Wenke Büssow-Krämer