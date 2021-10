Stralsund

Mittwochnachmittag klingelt das Handy. „Wer ist da – die OSTSEE-ZEITUNG?“, fragt eine Frauenstimme, als ich mich ordnungsgemäß melde. „Warum haben Sie meine Mutter gestern mitten in der Nacht angerufen“, wollte sie wissen. Ein Blick in meine Anrufliste verrät: Da steht 20 Uhr ein letztes Gespräch, und zwar in der Familie.

Mitten in der Nacht Anruf nach Ostfriesland?

Hmm, komisch. Wir plaudern kurz, und es stellt sich heraus, dass mein angeblicher Anruf in Ostfriesland gelandet war, bei einer älteren Dame, die deshalb ganz aufgeregt war. „Das tut mir leid“, sage ich und beteuere, dass ich mit dem Telefonat nichts zu tun habe. Aber wie kann das ein? Da fiel mir ein, dass ich vor ein paar Tagen eine Voice-Mail erhalten hatte, für die ich irgendwas runterladen sollte. Hatte ich gleich abgebrochen und merkte aber, dass sich der Quatsch nicht löschen ließ. Alles andere funktionierte aber.

Deshalb schaute ich noch am Mittwoch im Telekomladen vorbei. Der Mitarbeiter ließ ein Sicherheitsprogramm durchlaufen. Alles okay, meinte er und hat noch den Drittanbieter gestrichen. Wusste gar nicht, dass sowas da eingestellt ist. Hoffe, jetzt in Ruhe mit nächtlichen Anrufen.

Von Ines Sommer