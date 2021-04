OZ-Kolumne aus Stralsund: Wenn der Schnelltest plötzlich positiv ist

Stralsund

Bei uns in der Familie ist es nun passiert. Meine Mutter erhielt beim Schnelltest ein positives Ergebnis. Ihre erste Frage war: Was passiert jetzt?

Den Stralsundern erging es innerhalb der letzten beiden Wochen ähnlich: Die Testzentren meldeten nun auch positive Ergebnisse. Es herrscht jedoch nach wie vor große Verwirrung darüber, wie man sich in dieser Situation verhalten soll.

Vorsorglich in Quarantäne

Der Landkreis veröffentlichte deshalb auf der Webseite einen Fragenkatalog, in dem nachgelesen werden kann, was zu tun ist. Demnach sollte sich die Person vorsorglich in Quarantäne begeben und den Hausarzt telefonisch verständigen. Dies sei wichtig, um eventuellen Infektionsketten vorzubeugen.

Generell ist dies kein Grund zur Panik, da Schnelltests einen Hang zum Falschpositiven haben, das heißt, sie schlagen an, obwohl keine Infizierung vorliegt. Ein sicheres Ergebnis liefert einzig und allein ein PCR-Test. Im Fall meiner Mutter war dieser dann glücklicherweise negativ.

Von Barbara Waretzi