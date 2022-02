Stralsund

Manches übersteigt wirklich mein Vorstellungsvermögen. Wie kann es sein, dass man den Wasserhahn im Waschbecken aufdreht, und das Wasser im Klo steigt hoch? Das und noch viel mehr haben wir erlebt.

Jungs von K & T rücken an

Nachdem alle Formalien mit dem Eigentümer geklärt waren, konnte der Notdienst von K & T Kanal- und Rohrreinigung anrücken. Zunächst ging es der Toilette per Druck an den Kragen. Eine wunderbare Schweinerei. Auch der freundliche Mitarbeiter blieb nicht verschont. Kurze Verschnaufpause, doch am nächsten Tag das gleiche Bild. Nun spritzte nur noch Wasser durch die Gegend, doch dann holte der Klempner schwarze Brocken aus der WC-Schüssel, hart wie Beton. Erste „Elemente“ einer jahrelangen Kalk-Wasser-Beziehung, die nun zu Bruch ging.

Vorsicht, Kamera!

Am dritten Tag, Oma als nicht mehr werktätige Immer-Ansprechpartnerin war nun schon gut bekannt mit dem Klempner, kam ein zweiter Mitarbeiter. Mit Kamera, angerollt auf einem Wagen wie ein medizinisches Ultraschall-Gerät. Schnelle Diagnose: In einem (rechtwinkligen!) Rohrknick über dem Bad hatte sich aus dem Kalk ein regelrechter Zapfen gebildet, der nun das Rohr verstopfte, nix mehr durchließ und für Rückstau sorgte. Mit schwerem Gerät wurde diesem Gebilde ein Ende beschert, diesmal flogen klitzekleine schwarze, klebrige Teile durch die Luft – zu Mann und Fliesen.

Doch schließlich hat’s geholfen. Alles ist gut. Und dafür möchten wir den Männern, die in diesem Dreck wühlen, wirklich mal Danke sagen.

Von Ines Sommer