OZ-Kolumne aus Stralsund: Wenn man Paprika und Chili nicht auseinander halten kann

Stralsund

Scharfes Essen finde ich meistens gut. Im Gulasch beispielsweise darf es gern ein halber Teelöffel mehr Chilipulver sein. Gerade in den kalten Tagen heizt einem die warme Mahlzeit dann noch mehr ein. In diesem Jahr habe ich drei Chilipflanzen in meinem Garten ausgesät, um mit den frischen Schoten mein Essen zu würzen. Dazu kamen noch einige Paprikapflanzen.

Weil es nun kälter ist und die letzten Chilis und Paprikas nicht mehr rot werden, die Pflanzen langsam verwelken oder frieren, habe ich vor kurzem die letzten Früchte abgenommen. Und nun komme ich zu einem Problem: Ich habe alle in eine Schale getan. Die kleinen Paprikas haben die gleiche Form wie die eine Chilisorte, mit dem bloßen Auge kann ich sie nicht auseinander halten.

Das fiel mir auf, als ich mir zum Abendbrot eine vermeintliche Paprika aufschnitt und ohne darüber nachzudenken hinein biss. Hunger hatte ich danach jedenfalls nicht mehr und wenn ich in mich hinein horche, brennt mein Mund immer noch ein bisschen.

Von Stefanie Ploch