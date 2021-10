OZ-Kolumne aus Stralsund: Wer hat denn nun den Bismarck-Hering erfunden?

Stralsund

Große Freude und auch ein bisschen Stolz erfüllten Bernd Wiechmann aus Karlsruhe, als er hörte, dass die Erinnerung an seine Urgroßeltern Johann und Karoline Wiechmann öffentlich so hoch gehalten wird. Sie haben schließlich erreicht, dass der Bismarckhering so heißt, wie er heißt – und „in aller Munde“ ist.

Kein Schriftstück zum Original

„Erfunden hat Johann den sauer eingelegten Hering allerdings nicht. Es existiert auch kein Schriftstück aus jener Zeit mit dem Originalrezept des Wiechmann‘schen süß-sauer eingelegten Herings“, schreibt der Wiechmann-Nachfahre. In der reichen Nachkommenschaft von Johann und Karoline Wiechmann kursierten mehrere Rezeptvarianten. Alle sind in den jeweiligen Familien individuell überliefert, daher verschieden und nicht mehr das Original, betont er.

Bismarck-Hering sehr populär

„Die Rezeptvariante, die in meinem Elternhaus gelebt wurde, ist dem Fischhandel Rasmus von meiner Schwester ohne Gegenleistung überlassen worden. Offensichtlich ist sie so populär, dass man dem Stralsunder Bismarckhering jetzt ein eigenes Straßenfest widmete. Tolle Sache!“, findet Bernd Wiechmann.

Und wie er uns verrät, gibt es wieder einen Johann Wiechmann, 11 Jahre alt, Ur-Ur-Ur-Enkel von Johann Wiechmann, dem Namensgeber des Bismarckherings.

Von Ines Sommer