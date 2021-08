OZ-Kolumne aus Stralsund: Wie OZ-Praktikant Pascal einen kapitalen Fang an Land zog

Stralsund

Viel gelernt, viel gesehen, viel erlebt – so lassen sich meine zwei Monate in Stralsund ganz gut zusammenfassen. Anfang Juni kam ich in die Hansestadt, um ein zweimonatiges Praktikum als Teil meines Studiums zu absolvieren. Bei der OSTSEE-ZEITUNG bekam ich die Möglichkeit, mit Menschen aus der Region interessante Gespräche zu führen und eigenständig faszinierende Geschichten zu erzählen – eine sehr bereichernde Erfahrung. Wenn ich nicht mit Kamera und Notizblock bewaffnet durch Stralsund zog oder wild auf die Tastatur einhackte, verbrachte ich oft meine Freizeit draußen am Wasser. Zahlreiche Stunden war ich Joggen, Schwimmen, am Strand oder Angeln.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuletzt fing ich sogar meinen ersten Zander. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere Leser, wie ich anfangs über meine Angel-Pechsträhne klagte. Nun kam ich also doch noch zu meinem kapitalen Fang. Aber jetzt heißt es fürs erste „Tschüss, Stralsund“ oder wie man in meiner Aachener Heimat auf Öcher Platt sagt: „Adieda!“

Von Pascal Bauser