OZ-Kolumne aus Stralsund: Wie gehen wir mit unseren sportlichen Erfolgen um?

Stralsund

Fast 20 Prozent der Stralsunder sind in einem Sportverein organisiert, rechnet man noch all jene dazu, die alleine ihre Runden per Laufsohle, auf dem Fahrrad oder auf Rollen drehen, unterstreicht das eins ganz deutlich: Stralsund ist eine Sportstadt.

„Walk of Fame“ an der Kupfermühle?

Und zwar eine mit Geschichte. Ob die olympische Bronze-Medaille von Gewichtheber Andreas Behm, Junioren-Weltmeistertitel der Ruderer oder EM- und WM-Medaillen aus vielen anderen Sportarten, seit vielen Jahren holen und holten Leichtathleten, Hantelrecken, Boxer, Bob-Fahrer und Co. Edelmetall für die Stadt am Sund. Doch wo erfährt man von den Erfolgen, wenn man nicht gerade gezielt sucht oder selbst aus der Branche kommt?

Ein „Walk of Fame“ wäre die Lösung. Daran arbeitet man in unserer Stadt seit 2017. Es gibt auch schon einen Bürgerschaftsbeschluss dazu. Die Umsetzung beinhaltet, dass im neuen Stadion Kupfermühle diese sportliche „Straße der Besten“ entstehen soll. Wie die zuständige Amtsleiterin Sonja Gelinek im Sportausschuss informierte, soll das als Kunst am Bau passieren. Doch was kann man zusätzlich machen, um die Erinnerungskultur in puncto Sport etwas in Schwung zu bringen? Im nächsten Sportausschuss am 2. März wird das weiter diskutiert, und zwar öffentlich.

Von Ines Sommer