OZ-Kolumne aus Stralsund: Wie oft sind Sie am Strand?

Stralsund

Seit mehr als zwölf Jahren lebe ich an der Ostsee und muss mich mal outen: Auf den größten Luxus, den wir hier haben, verzichte ich viel zu sehr. Gemeint sind die vielen tollen Strände, mit denen die Region gesegnet ist. Jeder Tourist, der nur eine Woche bleibt, war in diesem Sommer wohl häufiger baden als ich.

Zunächst habe ich gedacht, es liege an zu viel Arbeit. Doch dann habe ich festgestellt, dass es auch anderen so geht: Ich kenne Einheimische, die nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt wohnen und zum letzten Mal vermutlich 2018 dort waren. Unter meinen Freunden, Bekannten und Kollegen hat es in diesem Jahr niemand häufiger als zehnmal in die Ostsee geschafft. Schon bei „mehr als viermal“ wird es dünne.

Der Postkartenspruch: „Man sitzt insgesamt viel zu wenig am Meer“ trifft bizarrerweise auch auf Küstenbewohner zu. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegt. Haben Sie eine Antwort? Wie oft waren Sie in diesem Jahr schon am Strand? Schreiben Sie an: kai.lachmann@ostsee-zeitung.de, ich bin gespannt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kai Lachmann