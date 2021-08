OZ-Kolumne aus Stralsund: Wie wär’s mit einem Weltrekorde-Festival?

Stralsund

Ich hab’ da mal so eine Idee. Sie wirkt wahrscheinlich etwas blödsinnig, aber vielleicht ist sie deshalb gar nicht schlecht. Ich finde, Stralsund und Greifswald fehlt etwas, womit die Städte jedes Jahr für überregionale Aufmerksamkeit sorgen, so wie Wacken mit dem Metal- oder Cannes mit dem Film-Festival.

Vielleicht wäre ein kultiges Nachbarschafts-Duell machbar. So wie Oxford gegen Cambridge im Rudern. Oder Dortmund gegen Schalke im Fußball. Ein Derby, das Spaß beim Mitmachen und beim Zuschauen macht. Etwas, wo diejenigen, die für den Sieg der jeweiligen Stadt sorgen, zu Helden werden.

Was die Disziplin angeht, bin ich unentschlossen. Fischbrötchen-Wettessen? Handy-Weitwurf? Staffel-Sackhüpfen von Stadt zu Stadt? Eher nicht. Vielleicht wäre eine Art Weltrekord-Festival am spannendsten. Teams beider Städte treten auf einem Marktplatz gegeneinander an und versuchen, lustige und spektakuläre Weltrekorde aufzustellen. Welche Stadt mehr schafft, wird Ausrichter im kommenden Jahr. Könnte klappen, oder?

Von Kai Lachmann