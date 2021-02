OZ-Kolumne aus Stralsund: Zum Schulstart ein Gewimmel wie bei Goethe

Stralsund

Am Mittwoch halb acht herrschte vor den Grundschulen in Stralsund überall Bildung und Streben. Ein herrlicher Frühlingsmorgen – jedenfalls, wenn es nach den Temperaturen geht. Wie jedes Jahr, wenn sich der alte Winter zurückzieht, begann mein Unterbewusstsein den Osterspaziergang zu rezitieren.

Kein Wunder, wenn Goethes Worte perfekt zu dem passen, was sich vor meinem holden Blick so alles abspielt. In dem Fall waren es herausgeputzte Kinder. Auferstanden gewissermaßen, nach vielen Wochen einsamen Lernens im Homeschooling. Der ersehnte Schulstart brachte sie endlich wieder ans Licht. Das bunte Gewimmel kann man sich vorstellen.

Womit ich weniger gerechnet hatte, war das gleichzeitige Getümmel der vielen anwesenden Eltern. Während die Kleinen brav Maske trugen, nahmen es die Großen nicht so genau. Viele begrüßten sich mit Umarmungen, als wären sie selber gerade auferstanden – oder erleichtert nicht mehr mitbüffeln zu müssen. Jedenfalls schienen alle glücklich, wie im Gedicht: Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!

Von Juliane Schultz